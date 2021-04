Air Belgium gaat vliegen op Curaçao, concurrentie voor KLM en TUI

Het strand van Porto Mari, foto: Inge Poorthuis

CHARLEROI – Vanaf 3 juli gaat Air Belgium naar Curaçao vliegen. Dat heeft de Belgische luchtvaartmaatschappij vrijdag bekend gemaakt. Dit betekent dat KLM en TUI fly er een concurrent bij krijgen. Een neerwaartse druk op de prijzen van vliegtickets zal hier mogelijk een gevolg van zijn.

De Belgen gaan niet rechtstreeks vanuit thuisbasis Charleroi, ten zuiden van Brussel, op Willemstad vliegen, maar maken onderweg in beide richtingen een tussenstop op Martinique. Daar kunnen de passagiers van/naar Curaçao aan boord van de Airbus A340 blijven. Tussen Martinique en Curaçao is het 1,5 uur vliegen.

Hoewel reizigers dus iets langer onderweg zijn dan met KLM en TUI fly, kan Air Belgium dat deels compenseren met lagere prijzen. Zo worden komende kerstvakantie retourtjes aangeboden vanaf 650 euro. Dat is aanzienlijk goedkoper dan bij de concurrentie.

De vluchten worden vanaf 3 juli twee keer per week aangeboden, op woensdagen en zaterdagen. De Airbus A340-300 vertrekt om 10 uur ’s ochtends uit Charleroi. Passagiers kunnen kiezen tussen Economy, Premium Economy en Business Class.

“Voor de luchtvaartmaatschappij is het een logische volgende stap om, na de lancering van vluchten naar de Franse Antillen in december 2019, ook de Nederlandse Antillen aan te bieden. De Franse Antillen trekken immers doorgaans vooral Franstalige klanten aan- zowel uit Wallonië als uit Noord-Frankrijk -, terwijl de Nederlandse Antillen vooral populair zijn bij de Vlamingen en de Nederlanders”, aldus Air Belgium in een verklaring.

De vluchten naar de Franse Antillen (Martinique en Guadeloupe) worden op 2 juli hervat. Dat had eigenlijk al eerder moeten gebeuren, maar is door strenge reisrestricties nog niet mogelijk gebleken.

Lockdown Curaçao

Momenteel zit Curaçao in een lockdown door een toename van het aantal coronabesmettingen, en Nederlandse vakantiegangers worden zelfs opgeroepen om het eiland te verlaten, maar Air Belgium heeft er vertrouwen in dat er in juli weer volop vakantie gevierd kan worden.

Bron: luchtvaartnieuws.nl

