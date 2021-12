AirBelgium en Curaçaohuis maken goedkope ticketdeal rond de feestdagen

16 Gedeeld

Foto’s Larry Every

AirBelgium heeft in overleg met het Curaçaohuis haar vliegtarieven rond kerst en oud en nieuw aangepast. Curaçaoënaars die in die periode naar Nederland willen, kunnen voor 1182 gulden een retourtje boeken. Dat is inclusief een koffer van 30 kilo.

Je moet dan tussen 15 en 29 december naar Amsterdam vliegen en tussen 29 december en 12 januari weer terugkomen.

Omgekeerd kunnen Curaçaose studenten oud en nieuw op Curaçao doorbrengen voor 700 euro retour. Een promocode is verkrijgbaar bij het Curaçaohuis. De heenreis naar Hato is op 29 december of 1 januari, de terugvlucht naar Brussel moet voor 12 januari plaatsvinden.

Hervatten

AirBelgium hervat met deze promotie haar vluchten op Curaçao. De maatschappij ging begin juli van start met de lijndienst vanaf Charleroi Airport naar Curaçao, met een tussenstop op Martinique. Maar op 21 augustus werd de route opgeschort vanwege een lockdown op Martinique.

Na deze opschorting zijn de plannen ingrijpend gewijzigd. In plaats vanaf Charleroi vertrekken de vluchten nu vanuit Brussel. Op de vluchten naar Curaçao werkt de Belgische luchtvaartmaatschappij samen met touroperator Corendon, dat daarmee een alternatief kan bieden voor de KLM-vluchten vanaf Schiphol.

Gloednieuw

De vluchten vanaf Brussels Airport naar Curaçao staan tot en met eind maart twee keer per week in de planning. Op de heenvlucht vindt een tussenstop plaats in Punta Cana, in de Dominicaanse Republiek.

De vluchten vinden elke woensdag en zaterdag plaats. Het vertrek vanaf Brussel is om 10.00 uur, met een aankomsttijd van 14.25 uur in Punta Cana. Om 15.40 uur wordt doorgevlogen naar Curaçao, waar de vlucht om 17.10 uur arriveert. De terugvlucht vertrekt om 18.40 uur vanuit Curaçao en landt de volgende dag om 10.00 uur in Brussel.

Wat ook wijzigt is dat Air Belgium de vluchten naar Curaçao gaat uitvoeren met haar gloednieuwe Airbus A330-900 (A330neo). Aan boord van dat toestel komen 286 stoelen, verdeeld over Business, Premium Economy en Economy Class. Tot nu toe zette de maatschappij uitsluitend Airbus A340-300’s in op haar routes naar de Antillen.