Airbubble ABC-eilanden uitgebreid naar Bovenwinden

WILLEMSTAD – Reizigers uit Aruba, Bonaire, Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius hoeven geen negatieve PCR-test meer te laten zien als ze aankomen op Hato. Ook een antigeentest drie dagen na aankomst vervalt. De maatregel geldt alleen voor reizigers die volledig gevaccineerd zijn.

Je mag een van de zes eilanden niet als hub gebruiken als je vanuit Amerika of Europa komt. Aruba daarentegen stopt met reisbubbel tussen de ABC-eilanden. Vlieg je vanuit Curaçao of Bonaire naar Aruba, dan heb je een negatieve PCR-test nodig. Die kun je af laten afnemen in het land van vertrek of bij aankomst op Aruba.

