Airco’s Openbaar Vervoer te oud om te repareren

WILLEMSTAD – ABC Busbedrijf heeft besloten de airconditioningsystemen in hun busvloot niet te repareren, ondanks de resterende fondsen van de bonusuitkering aan medewerkers. Directeur John Cijntje van ABC Busbedrijf legt in de Èxtra uit dat van de 21 bussen in de vloot, slechts elf een werkend airconditioningsysteem hadden, maar deze zijn nu ook defect. De kosten voor het repareren en volledig herzien van een airconditioningsysteem per bus worden geschat op 8.000 gulden.

De beslissing om de airconditioning niet te herstellen volgt op de erkenning dat de vloot verouderd is. De meeste bussen werden in 2008 besteld en zijn op. In plaats daarvan focust het bedrijf op het vervangen van de oude vloot door nieuwe bussen. Er is een verzoek ingediend bij de overheid voor een subsidie om vijftien nieuwe bussen te kopen.

Maar dit verzoek werd laat ingediend, op 31 oktober, wat volgens minister Charles Cooper praktisch de laatste dag was om een aanvraag voor dit jaar in te dienen.

Parlementslid Sheldry Osepa heeft gevraagd of de geplande aankoop van de nieuwe bussen is opgenomen in de begroting voor 2024, die eind december wordt behandeld. Hoewel de aankoop niet in de oorspronkelijke begroting voor 2024 was opgenomen, merkt Cooper op dat er altijd mogelijkheden zijn om financiering op te nemen in een aanvullende begroting gedurende 2024. Hij benadrukte ook dat het parlement zijn ‘budgetrecht’ kan gebruiken om ruimte te vinden in de begroting voor deze aankoop.

Osepa heeft verzocht om ten minste drie offertes voor minimaal vijf nieuwe bussen voor het ABC Busbedrijf te verkrijgen voordat de begroting van 2024 wordt behandeld. Maar de minister gaf aan dat het niet zo eenvoudig is, aangezien het busbedrijf eerst moet aangeven wat de verwachte kosten voor de nieuwe bussen zullen zijn.