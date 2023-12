Airline Arajet uitgeroepen tot beste start-up op het Wereldluchtvaartcongres

ABU DHABI – Arajet, de prijsvechter uit de Dominicaanse Republiek, heeft dinsdag de prijs voor Beste Start-Up Luchtvaartmaatschappij ter Wereld gewonnen op de CAPA Awards tijdens het Wereldluchtvaartcongres.

Arajet, gevestigd in Santo Domingo, werd geselecteerd uit meer dan twintig luchtvaartmaatschappijen die in de afgelopen drie jaar van start zijn gegaan. De keuze viel op Arajet vanwege het feit dat zij ‘de meest innovatieve van alle nieuwe luchtvaartmaatschappijen ter wereld zijn en de grootste impact hebben gehad op de wereldwijde luchtvaartindustrie’, aldus de CAPA Awards.

Arajet onderscheidt zich van andere nieuwe luchtvaartmaatschappijen door een vloot van zes nieuwe Boeing 737 MAX 8-vliegtuigen in bedrijf te hebben, met plannen om het jaar te eindigen met acht vliegtuigen.

Bovendien heeft Arajet een bestelling bij Boeing die ervoor kan zorgen dat hun vloot tegen 2027 uit meer dan 45 vliegtuigen bestaat. Deze vliegtuigen van de nieuwste generatie verbruiken aanzienlijk minder brandstof en produceren minder geluid dan eerdere generaties. Daarnaast heeft de nieuwe luchtvaartmaatschappij in haar eerste jaar meer dan een half miljoen passagiers vervoerd.

Aruba en Curaçao

De maatschappij vliegt twee keer per week, op woensdag en zaterdag naar Aruba en Curaçao en terug naar Santo Domingo. Vanaf die bestemming wordt er naar tientallen landen in het Caribisch gebied en Zuid-Amerika gevlogen.

Alaska Airline won de prijs voor beste Luchtvaartmaatschappij/Luchtvaartgroep van het jaar en Londen Gatwick Airport werd uitgeroepen tot beste grote luchthaven ter wereld.

Arajet is de eerste voordelige luchtvaartmaatschappij in de Caribische regio en is begonnen met haar operaties in september 2022 vanuit haar basis op Las Americas Airport in Santo Domingo, onder haar Dominicaanse luchtvaart certificaat.