Ajax wint met 1-5 van Team Curaçao

Ajax heeft het oefenduel met Team Curaçao ruim gewonnen. Christian Rasmussen was man van de wedstrijd. Mede door vier doelpunten van de Deen en een serie uitstekende reddingen van Jay Gorter eindigde het in 1-5 voor Ajax.

Het duel in Willlemstad werd in het begin vooral gekenmerkt door technische problemen. Het lukte maar niet om een verbinding tot stand te brengen en dus zullen de gebeurtenissen van het eerste kwartier alleen voor de aanwezige toeschouwers en spelers bekend zijn. Kort nadat de verbinding eindelijk leek te werken, besloot Ajax – dat met een groot deel van de normale basisopstelling begon – massaal te gaan wisselen en kwamen alle wisselspelers behalve Brian Brobbey erbij en mocht iedere basisspeler behalve Mohamed Ihattaren een plekje op de bank uitzoeken.

Curaçao op voorsprong

Als er gevoetbald werd en dat te zien was, deed vooral Team Curaçao zijn best om er wat moois van te maken. Dat leverde enkele hachelijke momenten voor het Amsterdamse doel en de 1-0 van Juninho Bacuna na een klein half uur kwam dan ook niet bepaald uit de lucht vallen. De nieuwe defensie leek nog niet helemaal door te hebben hoe en wat precies en dat bood Bacuna een niet te missen kans.

Het leek het teken voor wat inmiddels ook Jong Ajax genoemd mocht worden om eens even aan te zetten. Via Anass Salah-Eddine en Naci Ünüvar kwam de bal enkele minuten na de 1-0 bij Ihattaren terecht. De rechtsbuiten van dienst haalde hard en fraai met rechts uit vanaf de rand van het strafschopgebied en jaagde de bal hard in de korte hoek van het Curaçaose doel.

Binnen twee minuten had Ajax ook de voorsprong te pakken. Ditmaal was het Christian Rasmussen die vanaf randje zestien mocht uithalen. Zijn schot was beduidend minder hard, maar wel geplaatst en dus vond ook de Deen de korte hoek, waarmee hij de 1-2 op het scorebord zette. Op slag van rust mocht Rasmussen bovendien nog voor zijn tweede doelpunt van het duel tekenen, toen Ünüvar een goede dribbel en een bekeken steekballetje op de spits in huis had. Eén op één bleef Rasmussen rustig en dus stond het 1-3 bij rust.

Tweede helft

Ajax begon aan de tweede helft met Brobbey voor Sontje Hansen, die in zijn 25 minuten in de eerste helft geen rol van betekenis had weten te spelen. Dat lukte Brobbey, en met hem heel Ajax, in het eerste kwartier na rust ook niet in aanvallend opzicht. Een fraaie croqueta van Kian Fitz-Jim was lange tijd Ajax’ hoogtepunt in balbezit in de tweede helft.

Het was andermaal voornamelijk Curaçao dat gevaar stichtte. Zo kon Ar’jany Martha namens de thuisploeg alleen op Gorter af, na slordig balverlies van Enric Llansana. Oog in oog met zijn ploeggenoot van Jong Ajax wist Martha de bal echter niet in het net te werken. Ook een spectaculaire poging van afstand en een schot van Leandro Bacuna brachten Gorter niet van de wijs.

In het vervolg van de tweede helft begon ook Ajax weer wat meer te voetballen. Dat leidde na 67 minuten tot een grote kans voor Brobbey, die tot dan toe niet echt in het stuk was voorgekomen. Na een fraai hakballetje van Ihattaren zocht Brobbey de combinatie op en dook hij plots op voor de doelman van Curaçao. Die wist net op tijd nog een handje tegen de bal te krijgen, waardoor Brobbey hem niet wist te omspelen. In de rebound leek Kristian Hlynsson nog binnen te kunnen schieten, maar de IJslander miste bij Jong Ajax de laatste maanden al meerdere grote kansen en wist ook ditmaal niet te scoren.

Dat deed Christian Rasmussen kort daarna wel, voor de derde maal dus. De Deen kreeg de bal op een meter of twintig van het doel voor de voeten en schoot het leerwerk hard en beheerst richting de verre hoek. De doelman van Curaçao kreeg er nog wel een handje tegenaan, maar kon de 1-4 en de hattrick van Rasmussen niet voorkomen.

Die tussenstand was enigszins geflatteerd, want Curaçao was in de tweede helft bij vlagen de gevaarlijkere ploeg. Het was met name aan een serie uitstekende ingrepen van Gorter te danken dat de thuisploeg het doel niet vaker dan één keer wist te vinden. Toch was Rasmussen de grote uitblinker, want nadat schoten van Ünüvar en Fitz-Jim niets hadden opgeleverd, had laatstgenoemde enkele minuten voor tijd nog wel een goede steekbal op de Deen in huis.

Oog in oog met de doelman bleef Rasmussen andermaal rustig en tekende hij voor zijn vierde en fraaiste doelpunt van de avond, door de bal koeltjes over de uitkomende keeper heen te stiften. Omdat Gorter in de laatste minuut ook de kopbal van Gervane Kastaneer met een geweldige reflex uit het doel wist te houden, bleef de eindstand op 1-5 staan.

Team Curaçao – Ajax

1-0 Juninho Bacuna (27′)

1-1 Mohamed Ihattaren (30′)

1-2 Christian Rasmussen (32′)

1-3 Christian Rasmussen (45′)

1-4 Christian Rasmussen (68′)

1-5 Christian Rasmussen (85′)