Al 42.000 euro voor omgekomen Curaçaos’gezin in Rotterdam

ROTTERDAM – De actie van Karin Mulder om 30.000 euro op te halen voor het op zondag in Rotterdam omgekomen Curaçaose gezin is geslaagd. Aan het begin van de middag stond de teller op doneeractie.nl op 42.000 euro.

Op tweede kerstdag zijn door een noodlottig ongeval in Rotterdam Rinold Curiel (35), Michelle Lala (36) en hun dochtertje Rinaigela van 7 jaar om het leven gekomen. Bij het frontale auto-ongeluk speelde vermoedelijk lachgas en alcohol een rol bij de chauffeur die het Curaçaose gezin aanreed.

Ze waren een “echte drie-eenheid”, vertelt Karin tegen het blad Linda. Rinold was het broertje van haar schoonzus. “Dat zie je ook aan hun foto’s: ze hadden vaak matchende kleding aan. Ze stonden echt in de bloei van hun leven. Rinold had een jaar geleden zijn eigen loodgietersbedrijfje opgezet en de kleine meid zat natuurlijk op school.”

Volgens Mulder hadden ‘deze drie mooie mensen geen uitvaartverzekering’ en komen de geschatte kosten uit op minimaal 20.000 euro neer op de familie.