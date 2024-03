Alarmerende Dengue uitbraak op CuraÃ§ao eist drie levens

Gezondheidszorg Alarmerende Dengue uitbraak op Curaçao eist drie levens Redactie 2024-03-27 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Een dengue uitbraak op Curaçao heeft geleid tot twintig ziekenhuisopnamen en drie sterfgevallen, zo meldt het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur aan Caribisch Netwerk. In samenwerking met het Curaçao Toerist Board CTB is een informatiesessie voor hoteliers georganiseerd om de uitbraak het hoofd te bieden, daar die ook van effect is op toeristen.

De drie slachtoffers, voornamelijk jongeren, hadden onderliggende aandoeningen die hen vatbaarder maakten voor ernstige gevolgen van een dengue infectie. Epidemioloog Yaskara Halabi benadrukt de ernst van de situatie, maar roept op tot kalmte. De ziekte, overgedragen door muggen, treft zowel locals als toeristen, waarbij het ministerie twintig gevallen onder toeristen heeft geregistreerd.

De uitbraak is een zorgwekkende ontwikkeling voor het eiland, dat naast dengue ook gevallen van zika en chikungunya rapporteert. Halabi waarschuwt dat het oropouche-virus, een andere muggengerelateerde ziekte, mogelijk ook zijn weg naar Curaçao zal vinden.

Preventie is cruciaal in de strijd tegen dengue. Het opruimen van broedplaatsen van muggen, zowel in hotels als huishoudens, is essentieel. Halabi wijst erop dat muggen in allerlei waterbronnen broeden, inclusief vervuild water. Het ministerie adviseert inwoners en bezoekers voorzorgsmaatregelen te nemen.

Halabi benadrukt dat zonder de eliminatie van muggenbroedplaatsen, het bespuiten van wijken weinig effect zal hebben. De recente toename in ziekenhuisopnamen tot 109 gevallen sinds 20 november, met in totaal 106 patiënten, onderstreept de urgentie van de situatie.