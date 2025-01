Economie Albert Heijn roept andijvie terug wegens te hoog pesticidengehalte Dick Drayer 18-01-2025 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Supermarktketen Albert Heijn heeft in Nederland een terugroepactie aangekondigd voor verpakkingen van 400 gram andijvie met de houdbaarheidsdatum 19 januari 2025. Uit kwaliteitscontroles blijkt dat deze producten een te hoog gehalte bevatten van het gewasbeschermingsmiddel tau-fluvalinaat. Overmatige inname van deze stof kan leiden tot milde gezondheidsklachten zoals hoofdpijn en misselijkheid.

Klanten wordt geadviseerd de betreffende andijvie niet te consumeren en terug te brengen naar een Albert Heijn-winkel. Bij inlevering ontvangen zij het volledige aankoopbedrag terug. Voor vragen kunnen consumenten terecht bij de klantenservice van Albert Heijn.

In een verklaring biedt Albert Heijn zijn excuses aan voor het ongemak en benadrukt dat de veiligheid van producten vooropstaat. De supermarktketen onderstreept dat dergelijke terugroepacties uitzonderlijk zijn en dat er voortdurend maatregelen worden genomen om de hoogste voedselveiligheidsstandaarden te waarborgen.

Toch is het nog maar een paar dagen geleden dat de winkelketen in een andere terugroepactie blauwe bessen uit de schappen moest halen.

Cariben

Bij het bekendmaken van de terugroepactie was niet bekend of er ook andijvie van deze batch op een van de Caribische eilanden terecht is gekomen.