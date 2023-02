Alcarta atlassen voor Curaçaose scholieren

WILLEMSTAD – Curaçao heeft van de Nederlandse uitgeverij ThiemeMeulenhoff Alcarta-atlassen gekregen. De eerste groep middelbare scholen kreeg deze atlassen deze week uitgereikt.

ThiemeMeulenhoff heeft een donatie gedaan van 600 Alcarta-atlassen aan Curaçao voor middelbare scholen. De educatieve uitgever werkt aan de ontwikkeling van de leerling op alle drie niveaus van basis-, voortgezet en beroepsonderwijs.

Een Alcarta-atlas is een Nederlandstalige atlas die wordt gebruikt op middelbare scholen in Nederland. De atlas is gericht op het ondersteunen van het aardrijkskunde-onderwijs en bevat gedetailleerde kaarten van verschillende regio’s en landen, evenals informatie over de geografie, demografie en cultuur van deze gebieden.

Naast de zeshonderd hardcopies zijn er ook digitale versies beschikbaar gesteld. De leerling hoeft het grote atlasboek niet mee te sjouwen, maar kan via een unieke code toegang krijgen tot deze atlas via de website van de uitgever.

De levering vond plaats op de middelbare scholen Radulphus College, Kolegio Alehandro Paula en Omega College. De schoolleider, docent aardrijkskunde en leerlingen van de school hebben symbolisch de eerste exemplaren ontvangen Ook andere middelbare scholen ontvangen een atlas.