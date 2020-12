‘Alcoholverbod moet nú van tafel’

95 Gedeeld

Het verbod op alcohol in de horeca moet nu van tafel. Dat zegt een groep verontruste horecaondernemers in een brief aan de regering. De sector wordt onevenredig geraakt door deze en andere coronamaatregelen.

De groep bestaat uit Zest Mediterranean, Zanzibar Beach & Restaurant,

Tinto Restaurant, Koko’s, Hemingway Beach Bar & Restaurant, Chill Curacao, Bonita Beach Club, Restaurant & Café Gouverneur de

Rouville, Mr. Porter en Papagayo Beach Club.

Grootste werkgever

De horecasector is een van de grootste branches en economische pijlers op Curaçao. Direct en indirect is de sector de grootste aanbieder van werkgelegenheid.

Het verbod op consumptie van alcohol bij alle horecagelegenheden die over een alcoholvergunning beschikken, raakt de ondernemingen diep. Veel bedrijven hebben sinds het begin van de maatregelen hun inkomsten stevig zien dalen. Een flinke schadepost, die direct een gevolg is van het overheidsbeleid.

Om verdere schade te voorkomen wil de groep weer alcoholische dranken schenken in bars, restaurants en hotels. De avondklok met een uur later worden ingesteld. Restaurants en eetgelegenheden kunnen dan openblijven tot 21.00, waardoor er een betere spreiding van gasten plaats kan vinden. Uiteraard houdt de horeca zich aan de afspraken dat tafels op het terras ver genoeg uit elkaar staan en maximaal vier gasten per tafel hebben. Horecabedrijven die niet over een terras beschikken zouden tijdelijk ruimte buiten moeten kunnen inrichten voor een terras.

Uit huis

Het alcoholverbod heeft de bezoeker naar huis gejaagd, waar de meeste besmettingen plaatsvinden en waar de overheid geen controle heeft. Opheffing van het alcoholverbod brengt de controle weer terug in de horeca, waar het inzetten van ‘crowd’ managers en extra security moeten toezien op naleving van de regels, zoals gastenregistratie, hygiëne, social distancing en de mondkapjesplicht.

De horecabranche onderkent nadrukkelijk de noodzaak voor maatregelen om besmetting door het Covid-19 virus zoveel mogelijk te beperken en neemt daarin dan ook zijn verantwoordelijkheid. Naast bovengenoemde maatregelen zal de horeca voorlopig geen specials op alcoholische dranken aanbieden. Zij heeft in de afgelopen maanden laten zien dat de horeca op verantwoorde wijze en met in acht neming van alle maatregelen kan opereren.

Tegemoetkoming

De sector wordt nu keihard getroffen, de nood is hoog en zij kan niet zwijgend toezien hoe bedrijven een voor een gaan omvallen. Er worden wel nieuwe beperkende en daarom omzet verlagende maatregelen getroffen, maar over een hogere tegemoetkoming in de lasten wordt niet gesproken.

Curaçao is op dinsdag 8 december door de Nederlandse overheid op code oranje gezet. Dit betekent dat er geen verblijfstoeristen meer naar Curaçao gaan komen. Zonder toeristen is er geen bestaansrecht voor de meeste restaurants en bars op het eiland. En andersom, zonder bars en restaurants is Curaçao een stuk minder aantrekkelijk voor toeristen.

Een goede samenwerking tussen de horecabranche en de overheid is daarom noodzakelijk. De ondernemers zouden graag zien dat de overheid hiervan het belang inziet en dat er beter overleg gevoerd gaat worden, voor nu en in de toekomst. De branche roept op gebruik te maken van de expertise, initiatieven en ervaring die volop aanwezig zijn binnen de horecabranche op Curaçao. Beiden, overheid en ondernemers, dienen uiteindelijk hetzelfde doel. Het verbeteren en in stand houden van de enige economische pijler van Curaçao waar groei en rek in zit.