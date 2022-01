Alexandra van Huffelen kent dossier Koninkrijksrelaties niet

37 Gedeeld

Foto: Sebastiaan ter Burg

Alexandra van Huffelen, de beoogde staatssecretaris op Koninkrijksrelaties kent het koninkrijksdossier niet. Dat werd duidelijk na afloop van haar gesprek met formateur Mark Rutte.

Die ontvangt deze dagen alle nieuwe bewindslieden in aanloop naar de beëdiging van zijn vierde kabinet op 10 januari in Den Haag.

De D66-politica vindt het ‘heel eervol’ dat ze opnieuw is gevraagd voor het kabinet, zei ze tegen de NOS. Ze vindt het jammer dat ze haar huidige post, Toeslagen, gaat verlaten.

Maar ze vindt Koninkrijksrelaties en Digitalisering “een hele mooie post. Voor mij wel een nieuw beleidsterrein. Ik moet me in heel veel onderwerpen nog gaan verdiepen, eerst nog even wat huiswerk doen.”