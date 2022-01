Alexandra van Huffelen nieuwe staatssecretaris Koninkrijkrelaties

51 Gedeeld

Foto: Sebastiaan ter Burg

Alexandra van Huffelen (53) wordt de nieuwe staatssecretaris Koninkrijkrelaties in het kabinet Rutte IV. Zij volgt Raymond Knops op, die niet meer terugkeert als bewindsman. Van Huffelen is nu nog demissionair staatssecretaris Financiën, met als portefeuille toeslagen en douane.

D66 heeft de officiële lijst met namen voor de nieuwe kabinetsploeg bekend gemaakt. Van de vier coalitiepartijen haalt D66 de meeste mensen van buiten de politiek naar de Trêveszaal. Het CDA levert de minister van Binnenlandse Zaken. Dat wordt voormalig Kamerlid Hanke Bruin Slot. Zij is nu nog gedeputeerde in Utrecht.

Loopbaan

Van Huffelen studeerde bestuurskunde aan de Rijksuniversiteit Leiden en de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de jaren negentig werkte ze bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Van 2000 tot 2010 was zij werkzaam bij energiebedrijf Essent, waarvan de laatste twee jaar als Directeur Business Unit New Energy.

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2010 werd Van Huffelen benoemd tot wethouder van Duurzaamheid, Binnenstad en Buitenruimte van de gemeente Rotterdam. Van Huffelen was ook verantwoordelijk voor de herontwikkeling van de Rotterdamse binnenstad. Daarnaast was zij verantwoordelijk voor het beheer, onderhoud van de buitenruimte en de vergroening in en om Rotterdam.

Per 1 juni 2014 werd Van Huffelen algemeen directeur bij het vervoersbedrijf GVB in Amsterdam. Voor de Eerste Kamerverkiezingen 2019 stond Van Huffelen op de derde plaats op de kandidatenlijst van D66 en op 11 juni 2019 werd ze geïnstalleerd als lid van de Eerste Kamer.

Sinds 29 januari 2020 is Van Huffelen staatssecretaris van Financiën voor toeslagen en douane. In die rol was zij verantwoordelijk voor de afhandeling van de toeslagenaffaire.

Overige maatschappelijke functies

Van Huffelen bekleedde diverse bestuursfuncties en was onder meer voorzitter van het internationale kunstcentrum De Appel in Amsterdam, lid van de Raad van Toezicht van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven, lid van het Formule E-team ter bevordering van elektrisch rijden en lid van het bestuur ICLEI, de wereldwijde vereniging van gemeenten die samenwerken aan duurzaamheid.

Ze is sinds 1989 lid van D66 en heeft in die periode verschillende functies vervuld, waaronder penningmeester van de afdeling Rotterdam.

Op 20 juni 2015 werd ze verkozen tot voorzitter van de Fietsersbond. Deze functie heeft zij een jaar bekleed.