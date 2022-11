ORANJESTAD – Alfonso Boekhoudt blijft nog zes jaar langer gouverneur van Aruba. Dat heeft de ministerraad besloten op voordracht van de regering van Wever-Croes.

De verlenging van zijn termijn gaat op 1 januari in. De regering van Aruba heeft alvorens een advies aan Den Haag te geven in overleg met Boekhoudt. Daarbij is gezegd dat zij groot respect heeft voor de invulling die Boekhoudt de afgelopen jaar heeft gegeven aan zijn ambt.

Juan Alfonso Boekhoudt is geboren op 27 januari 1965 sinds 1 januari 2017 Gouverneur van Aruba. Daarvoor was hij van 14 november 2013 tot 1 november 2016 Gevolmachtigd minister van Aruba in Nederland als opvolger van Edwin Abath. Voor deze benoeming was hij directeur van het Havenbedrijf Aruba. Hij was ook voorzitter van het Rode Kruis van Aruba.

Benoeming

In oktober 2016 werd Boekhoudt door de Raad van ministers van het Koninkrijk der Nederlanden benoemd tot Gouverneur van Aruba per 1 januari 2017, op nominatie van Ronald Plasterk.

De benoeming leidde tot kritiek van de Arubaanse premier Mike Eman, die graag zijn minister van financiën Angel Bermudez benoemd had willen zien.

De regering van Aruba zegde het vertrouwen in Boekhoudt op en dwong hem af te treden als gevolmachtigde minister per 1 november 2016. Op 18 oktober kwamen Eman en Plasterk tot een overeenkomst. Eman accepteerde de benoeming van Boekhoudt en Plasterk verklaarde openlijk dat de procedure geen ‘schoonheidsprijs’ verdiende.