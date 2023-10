Algemeen directeur VPCO, Maghalie van der Bunt-George, dient ontslag in 

WILLEMSTAD – Maghalie van der Bunt-George, algemeen directeur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs, VPCO, heeft op 2 september haar ontslag ingediend. Aanleiding voor haar vertrek is het verschil van inzicht met het VPCO-bestuur over de aanpak van governance en andere beleidsthema’s.

Van der Bunt-George licht toe dat onder haar voorzitterschap tot 2017 stappen zijn gezet naar een bestuursmodel op afstand. Maar na haar overstap naar de rol van algemeen directeur is dit proces stilgevallen. Ze benadrukt dat de VPCO te maken heeft met een ouderwetse bestuursstructuur, waarbij sommige leden al meer dan dertig jaar zitting hebben en anderen nog nooit een VPCO-school van binnen hebben gezien.

In een brief aan het VPCO-personeel uitte Van Der Bunt-George haar dankbaarheid en trots voor de gezamenlijk behaalde resultaten. Ook gaf ze aan dat, ondanks haar hoop op een oplossing, het verschil in visie met het bestuur uiteindelijk tot haar besluit heeft geleid om ontslag in te dienen. Van der Bunt-George is van plan na haar vakantie de nodige overdracht te verzorgen en zal zich daarna weer beschikbaar stellen op de arbeidsmarkt.

Vicevoorzitter Thomas Domhoff en secretaris Jaap Maris bevestigen in een brief aan het VPCO-personeel dat gesprekken met de algemeen directeur niet hebben geleid tot een andere uitkomst. Opvallend is dat de voorzitter van VPCO, Olaf Mulder, de brief niet heeft ondertekend.

Reactie

In reactie op het persbericht van het bestuur stelt Van der Bunt-George dat de door het bestuur aangegeven redenen voor haar ontslag niet overeenkomen met haar eigen toelichting. Ze betreurt het dat ze de organisatie nu moet verlaten, maar kiest ervoor om niet verder te escaleren.

Tot slot geeft ze aan dat haar e-mailtoegang is geblokkeerd en dat alle correspondentie nu wordt doorgestuurd naar het bestuur. Eind oktober keert ze terug naar Nederland, waar ze bereid is verdere uitleg te geven aan de algemene ledenvergadering van de VPCO.