Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) informeert Raad van Kinderen over aangenomen ideeën en adviezen

WILLEMSTAD – Het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao, APC neemt ideeën en adviezen van groep acht van de Skol Chema Maduro / Angela Jessurun in Montaña Abou over voor een aankomende pensioenweek.

Een delegatie van APC, bestaande uit Stacey René, Janice Martina, Arline Isidora-Tholel en Sherlon Martina, kwam afgelopen week langs om het aan de leerlingen te vertellen.

Eerder, toen dezelfde leerlingen nog in groep zeven zaten, gaven zij advies aan APC om een Pensioenweek te organiseren om mensen meer bewust te maken van pensioenen.

Het pensioenfonds vond dit advies zo waardevol dat ze nu daadwerkelijk zo’n week organiseert. De leerlingen uit groep acht hebben ook input gegeven over hoe de pensioenweek eruit moet zien, in welke maand het moet plaatsvinden, welke naam het moet krijgen en welke activiteiten er moeten zijn.

Het APC-team zegt erg blij te zijn met het enthousiasme van de leerlingen en heeft beloofd om hun ideeën te gebruiken bij de verdere invulling van de pensioenweek.

Ze zijn ook van plan om toekomstige groepen leerlingen te betrekken bij dit project. De vertegenwoordiger van de Missing Chapter Foundation MCF, Tamara Salsbach, begeleidde de bijeenkomst.

De Missing Chapter Foundation is een organisatie die betrokken is bij het Raad van Kinderen project. Ze zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van bijeenkomsten tussen kinderen en volwassenen, waarbij kinderen hun ideeën en adviezen kunnen delen over maatschappelijke vraagstukken.

Met de pensioenweek hoopt het APC de hele bevolking van Curaçao bewuster te maken van hun pensioen, en ze vinden het belangrijk om al bij de jeugd te beginnen met deze bewustwording.