Algemeen Pensioenfonds Curaçao organiseert kennissessie over pensioenhervorming

2 Gedeeld

WILLEMSTAD- Het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao (APC) heeft onlangs in de aula van de University of Curaçao (UoC) een kennissessie gehouden over hervorming van het pensioenstelsel.

Hoogleraar Finance aan de Erasmus School of Economics , Onno Steenbeek, CEO van het APC Evelyn Kruithof-Bor en Stacey René, Manager Pensioenen te APC gaven alle drie een presentatie over de uitdagingen die zij op de pensioensector af zien komen.

Deelnemers konden meedoen aan de discussie over het onderwerp, naar aanleiding van een aantal stellingen dat de deelnemers werd voorgehouden.

Lees ook:

Lees ook de laatste vacatures