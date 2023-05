Algodoneros: Didi Gregorius speelt met Unión Laguna

De Curaçaose infielder Didi Gregorius voegt zich bij de Algodoneros-selectie van Unión Laguna voor dit seizoen 2023 van de Mexican Baseball League.

Gregorius werd geboren op 18 februari 1990 in Amsterdam, Nederland. Hij is 1.90 meter lang en weegt 92 kilo. Hij slaat linkshandig en gooit met zijn rechterarm. Hij heeft elf jaar ervaring in Major League Baseball.

Didi maakte zijn MLB-debuut in 2012 toen hij speelde voor de Cincinnati Reds, daarna ging hij twee seizoenen naar de Arizona Diamonds en in 2015 trad hij toe tot de New York Yankees, waar hij vijf seizoenen speelde. Zijn laatste drie jaar in de grote show droeg hij het shirt van de Philadelphia Phillies, met wie hij tot vorig jaar deelnam.

In zijn Major League-carrière was de Curaçaoënaar één hit verwijderd van het bereiken van 1.000 hits, met 134 homeruns en 530 geproduceerde RBI’s.

Didi Gregorius speelde afgelopen winter voor de Santurce Cangrejeros, in de Puerto Rico League en door het Unión Laguna Algodoneros-flanel te dragen, wordt het zijn eerste kennismaking met het Mexicaanse honkbal.