‘All-in’ hulp bij emigratie naar Nederland voor 315 euro

DELFZIJL – Chanis Angelica Rondei (36), geboren en getogen op het zonnige Curaçao, lijkt een onmisbare schakel voor Caribische eilandbewoners die overwegen te migreren naar Nederland. Haar bedrijfje, Caribbean Maatschappelijk Werk, gevestigd in een bescheiden winkelpand aan het Commandementsplein in Delfzijl, vormt het fundament van deze complexe operatie. Dagblad van het Noorden weidt een groot artikel aan haar onderneming.

In het behang-loze kantoor van Rondei wordt de lucht gevuld met de herinneringen aan haar geboorte-eiland Curaçao, zichtbaar in een kleurig aardewerk kunstwerkje dat op haar bureau prijkt. Op dertienjarige leeftijd emigreerde ze met haar moeder, die geen Nederlands sprak, en vijf jongere broers en zussen naar Nederland. De ervaringen die ze opdeed als de familievertaler, hebben haar uiteindelijk naar haar huidige carrière geleid.

Rondei biedt een uitgebreid ‘all-in-pakket’ aan voor 315 euro. Dit pakket begeleidt Caribische landgenoten door de doolhof van de Nederlandse bureaucratie, waarbij hulp wordt geboden bij alles van het aanvragen van een burgerservicenummer (BSN) en toeslagen tot het vinden van huisvesting en werk. Volgens Rondei kunnen haar klanten, voornamelijk afkomstig van Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba, zich onttrekken aan armoede door naar Nederland te verhuizen.

De vraag naar Rondei’s diensten is zo groot dat ze honderden onbeantwoorde berichten in haar zakelijke WhatsApp heeft staan. Haar carrière nam een vlucht toen ze na het afronden van haar MBO-studie Luchtvaartdienstverlening zonder succes op Curaçao naar werk zocht. Haar onvermogen om werk te vinden motiveerde haar om terug te keren naar Nederland en haar eigen bedrijf op te starten, waar ze begon met het helpen van familieleden met vertalen en briefschrijven.

Rondei woont nu met haar gezin in Delfzijl, waar een grote Antilliaanse gemeenschap is. Haar bedrijf is zo succesvol dat het gezin er comfortabel van kan leven, naast het inkomen van haar man. Ondanks de voldoening die ze haalt uit haar werk, is ze zich terdege bewust van de uitdagingen waarmee haar klanten worden geconfronteerd, met name de grote groep Caribische ‘nieuwkomers’ die een minder gunstige positie hebben op het gebied van onderwijs, arbeid, taal, inkomen en criminaliteit.

Bovendien hebben prominente onderzoekers, Edward van der Torre en Pieter Tops, onlangs een rapport gepubliceerd waarin ze beweren dat kwetsbare Antillianen het risico lopen in moeilijkheden te komen als ze naar Nederland komen. Deze mensen kunnen op de zwarte lijst komen te staan van dubieuze bedrijven die de zwakke sociaaleconomische positie van de migranten uitbuiten.

Tegen deze achtergrond maakt Rondei’s bedrijf het verschil. Met haar stapsgewijze aanpak begeleidt ze cliënten door het proces van het vinden van huisvesting tot aan inschrijving bij de gemeente. Hoewel niet elke migratie een succesverhaal is, streeft Rondei ernaar haar klanten een eerlijke beoordeling te geven en hen te behoeden voor mogelijke misstappen. Ze helpt alleen diegenen die ze gelooft in staat zijn zichzelf te redden in Nederland en stuurt diegenen die dat waarschijnlijk niet kunnen terug.

Binnen de complexiteit van de migratieproblematiek is Rondei’s werk van onschatbare waarde. Hoewel haar aanpak niet altijd succesvol is, biedt ze hoop en begeleiding aan degenen die ervoor kiezen hun leven in een nieuw land te beginnen. Ze blijft optimistisch en toegewijd aan haar doel om haar klanten te helpen de best mogelijke start in Nederland te maken.

“We hebben nog een lange weg te gaan,” zegt ze, “maar elke dag is een stap in de goede richting. Mijn droom is om te zien dat elke Caribische Nederlander die naar Nederland komt, een succesvol en vervullend leven leidt. En ik ben er om hen te helpen die droom te realiseren.”

In een wereld die vaak onvriendelijk kan zijn voor immigranten, is Rondei’s werk een baken van hoop en een herinnering dat er altijd mogelijkheden zijn voor degenen die bereid zijn om hard te werken en nooit op te geven. Ondanks de uitdagingen en obstakels blijft ze toegewijd aan haar missie, het verschil maken in het leven van anderen en hen helpen om de mazen van migratie te navigeren.