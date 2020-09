Alle contacten besmette specialist getest

Willemstad – Alle contacten waarmee de besmette specialist in het ziekenhuis, het CMC, in aanraking is geweest worden getest. Ook wordt geadviseerd om in quarantaine te gaan.

Afgelopen vrijdag constateerde de specialist symptomen van het coronavirus en bleek hij positief. Het ziekenhuis zegt alles te doen om het coronavirus buiten te deur te houden, zo zijn bezoekers niet langer welkom en wordt er streng gecontroleerd bij de ingang van het ziekenhuis op het dragen van bijvoorbeeld een mondkapje.

