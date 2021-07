Allen Greenberg, consul-generaal van de Verenigde Staten op Curaçao gaat met pensioen

WILLEMSTAD – Allen Greenberg vertrekt als consul-generaal van de Verenigde Staten op Curaçao. Hij gaat met pensioen. Gisteren nam hij afscheid van de gouverneur. Er is nog geen opvolger bekend.

Greenberg was behalve voor Curaçao ook ‘chief of mission’ voor Aruba, Bonaire, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten. Hij studeerde aan Stanford University en de Johns Hopkins School met een major in Latijns-Amerikaanse studies. Hij begon zijn werk als consul op 4 juli 2019, twee jaar terug.

