‘Als alles meezit trouwt op 7 maart het eerste paar van gelijk geslacht op Aruba en Curaçao’

WILLEMSTAD/ORANJESTAD – “Als alles meezit, is het eerste huwelijk van partners van gelijk geslacht op 7 maart”, zegt advocaat Mirto Murray na afloop van het vonnis dat gisteren in hoger beroep werd gewezen.

Daarin bepaalde het Gemeenschappelijk Hof dat paren van gelijk geslacht met elkaar kunnen trouwen op de twee eilanden. In Aruba ging het om het een zaak van Fundacion Orguyo Aruba en twee vrouwen tegen het Land Aruba. In Curaçao ging het om een zaak van Human Rights Caribbean Foundation en twee vrouwen tegen het Land Curaçao.

De trouwdatum van 7 maart komt alleen in zicht als de overheden van respectievelijke eilanden niet in cassatie gaan. Mirto Murray: ‘De termijn voor het instellen van beroep in cassatie bij de Hoge Raad in Nederland is drie maanden. Die periode moet afgewacht worden en daarna is het vonnis onherroepelijk en kan getrouwd worden.

De wet hoeft voor die dag niet aanpast te zijn, want in het vonnis bevelen de rechters de ambtenaar van de burgerlijke stand mee te werken aan het aangaan van het huwelijk door twee personen van gelijk geslacht door het opmaken van een akte van huwelijksaangifte en van een huwelijksakte.

De rechters verklaarden in hun vonnis de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek die in strijd zijn met de Staatsregeling buiten toepassing, voor zover door die toepassing het huwelijk tussen twee personen van gelijk geslacht zou worden uitgesloten.

Maar de rechters hebben ook bepaald dat dat pas ingaat als het vonnis onherroepelijk is geworden.

Verspilling

Marlon Reina, voorzitter van Foko, de stichting die zich inzet voor de belangen van de queer-gemeenschap op Curaçao is blij met het vonnis. Een juridisch duidelijk kader is wat hem betreft voorwaardelijk voor sociale acceptatie. “Die strijd is nog niet gestreden, maar dit kader is een goede steun in de rug.”

Reina raadt de regering van beide landen af om een dure rechtsgang naar de Hoge Raad in Nederland in te zetten. “Verspilling van het geld van de Curaçaose belastingbetaler.”

In cassatie wordt er niet meer inhoudelijk gekeken naar de zaak, maar naar de juridische argumentatie van het Hof. Ingewijden zeggen dat er juist in zulke gevoelige zaken niet over één nacht eis wordt gegaan. Reina: “ze zullen weer verliezen.” Volgens de voorzitter kan dat geld heel goed gebruikt worden om de echte noden van het eiland aan te pakken.

Zowel de regering van Curaçao als van Aruba hebben een dag na het vonnis nog niet gereageerd op de conclusies van het Hof.