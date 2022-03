‘Als je denkt dat astronomie een mannenwereld is, dan is het jouw taak om dat te veranderen’

11 Gedeeld

Tijdens haar masterthesis werkt de Curaçaose Nashanty Brunken (24) samen in een team met vijf andere vrouwen. Met dit vrouwelijke powerteam ontdekten ze het grootste molecuul dat tot nu toe in een schijf is geïdentificeerd. ‘Ik heb zoveel geleerd en omdat we allemaal vrouwen zijn, is het ontzettend empowering. Het is heel gaaf om te zien hoe ver we samen gekomen zijn.’

Tekst: Inge van Dijck | Universiteit van Leiden

Als vijftienjarig meisje wist Nashanty uit Montaña en leerling van het Radulphus College al dat ze Sterrenkunde in Leiden wilde gaan studeren. ‘Ik vond astronomie altijd al super fascinerend. Op mijn achttiende ben ik van Curaçao hierheen verhuisd omdat Leiden een van de beste opleidingen Sterrenkunde heeft in Europa.’

Haar ouders staan volledig achter haar keuze. ‘Ze zeiden dat ik mijn hart moest volgen. Van andere mensen kreeg ik wel een aantal opgetrokken wenkbrauwen en sceptische opmerkingen. Ook kreeg ik af en toe de vraag of het niet voornamelijk een studie voor mannen is.’

Dat het een studie is met voornamelijk mannen, blijkt best mee te vallen. De verdeling man-vrouw in het eerste jaar Sterrenkunde is ongeveer 50-50 , zegt Nashanty. ‘Laat dat je vooral niet afschrikken. Als je denkt dat het een mannenwereld is, dan is het jouw taak om dat te veranderen. Zo kunnen we zeggen dat we op gelijke voet staan. Wij kunnen het ook!’

Met een vrouwelijk powerteam aan de slag

Astrochemie is haar favoriete mastervak. Voor haar masterthesis wil Nashanty dan ook binnen dit vakgebied onderzoek doen. ‘Van alle onderwerpen leek dat me het leukst. En ik wilde ook heel graag Ewine als scriptiebegeleider.’

Tijdens het onderzoek ontdekt het team het grootste molecuul dat tot nu toe in een schijf is geïdentificeerd. Deze ontdekking is groot nieuws en leidt tot een academisch artikel en een persbericht. ‘Ik kan het nog steeds niet geloven! Tijdens het onderzoek van je masterthesis zo’n grote ontdekking doen en in een wetenschappelijk tijdschrift komen, is heel speciaal. Maar ik heb het niet alleen gedaan. Het was echt een teamprestatie samen met mijn begeleiders en de twee andere schrijfsters.’

Professionele en vertrouwde samenwerking

Of werken in een vrouwenteam heel anders is dan in een team met mannen erbij, vindt Nashanty moeilijk te zeggen. ‘De samenwerking is echt heel professioneel en ik heb er superveel van geleerd. Het was echt een ‘dreamteam’ en een ontzettend fijne ervaring. Het is wel extra leuk om te beseffen dat we allemaal vrouwen zijn en dit samen hebben bereikt. Het laat zien dat we als vrouwen alles kunnen.’

Momenteel specialiseert Nashanty zich in de wetenschapscommunicatie. ‘Wat ik hierna ga doen, is een vraag die ik voor mezelf nog moet beantwoorden. Misschien iets in de wetenschapscommunicatie of wie weet ga ik nog promoveren. Zolang het maar binnen Sterrenkunde is.’