‘Als Suriname mooie stranden had, was het veel drukker bezocht dan Curaçao’

PARAMARIBO – In een recente verklaring stelt de Surinaamse analist Pinas dat, ondanks het gebrek aan stranden, Suriname het potentieel heeft om net zo populair te worden onder toeristen als Curaçao. Deze opmerkingen komen in een tijd waarin het toerisme in Suriname een opwaartse trend vertoont, schrijft gfcnieuws.com.

Volgens het Curaçaose toerismebureau bezochten in juni 2023 bijna veertienduizend Nederlandse toeristen Curaçao, voornamelijk aangetrokken door de prachtige stranden. Pinas erkent dat Curaçao op dit vlak duidelijk de overhand heeft, met populaire bestemmingen zoals Mambo Beach en Jan Thiel, die bekend staan om hun uitstekende verzorging en breed scala aan entertainment.

“Maar,” merkt Pinas op, “buiten deze toeristische hotspots vertoont Curaçao veel gelijkenissen met Suriname, waaronder zichtbare armoede en verloedering. Hij benadrukt dat Paramaribo in sommige opzichten netter en verzorgder oogt.

Een belangrijk punt dat Pinas naar voren brengt, is de veiligheid en het gevoel van veiligheid, waarin hij beweert dat Suriname niet onderdoet voor Curaçao. Dit is gebaseerd op persoonlijke ervaringen en verhalen uit zijn omgeving.

Ondanks de populariteit van Curaçao onder Nederlandse toeristen, vooral vanwege de stranden, gelooft Pinas dat Suriname aantrekkelijk kan zijn voor deze groep door de vloeiende beheersing van het Nederlands.

Hij hekelt het huidige toerismebeleid in Suriname maar is ervan overtuigd dat met de juiste ontwikkelingen en verbeteringen, Suriname net zo aantrekkelijk, zo niet aantrekkelijker, kan worden dan Curaçao.

Deze potentiële groei in het toerisme zou niet alleen meer bezoekers naar Suriname kunnen brengen, maar zou ook een significante boost kunnen geven aan de lokale economie, vergelijkbaar met de impact van toerisme op Curaçao.

Pinas concludeert dat, zelfs zonder de stranden die Curaçao tot een populaire bestemming maken, Suriname een aanzienlijke toename in toerisme kan realiseren door zich te richten op verbeteringen en het aanbieden van unieke ervaringen die de rijke cultuur en natuur van het land benadrukken.

Cooper

Juist de rijke cultuur van Curaçao, zichtbaar in de architectuur van Willemstad is deze weken in opspraak door uitlaringen van de Curaçaose minister van Infrastructuur Charles Cooper. Tijdens en top over investeren in Willemstad hekelde hij de regels die Unesco stelt aan stadsontwikkeling in het kader van de Wetrelderfgoedstatus.

Volgens de minister remt die de economische ontwikkeling van de stad en brengt geen meerwaarde voor het toerisme. Een opinie die hem op hevige kritiek uit de samenleving en de monumentenraad kwam te staan. Ook CTB stelt dat de cultuur-historische aspecten van Curaçao het eiland uniek maken in de Caraiben en een enorm pluspunt zijn voor de toerist, die niet alleen op zoek is naar strand en zee.