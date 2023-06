‘Als Wet Topinkomens ook voor artsen in het CMC geldt, dan zeggen we ons dienstverband op’

WILLEMSTAD – Medisch specialisten op Curaçao zeggen niet voor een salaris van 295.000 gulden aan het werk te gaan. Mocht dat toch gebeuren – als de rechter in het voordeel van Curaçaose regering oordeelt -, dan zullen zij hun dienstverband bij het Curaçao Medisch Centrum opzeggen. Dat was gisteren een van de boodschappen in de rechtszaak van het CMC tegen de overheid.

Inzet van de juridische strijd is de toepassing van de Normering Topinkomens, LNT, die een grens stelt aan het salaris dat functionarissen in de (semi-) overheid mogen verdienen.

De advocaten van het CMC en de specialisten die zich gevoegd hebben in deze zaak stellen dat de LNT alleen van toepassing is op overheidsinstellingen en niet op particuliere instellingen zoals het CMC. Daarnaast betwisten ze de definitie van de wet en stellen ze dat specialistische artsen niet onder de categorie ’topfunctionarissen’ vallen zoals beschreven in de nieuwe wet.

Momenteel zijn er 49 specialistische artsen werkzaam in het CMC, Buiten het CMC werken nog eens 19 artsen, maar die vallen niet onder de LNT.

Gelijkheidsbeginsel

Overigens wezen de advocaten van de regering erop dat per 30 juni de bezoldiging van medisch specialisten substantieel zal stijgen tot 386.000 gulden per jaar en eventueel nog verder naar 501.000 gulden.

Daar waren de medici niet van onder de indruk. De negentien specialisten buiten het CMC verdienen aanzienlijk meer, variërend van 900.000 gulden tot 1,8 miljoen per jaar, afhankelijk van aanvullende behandelingen die zij bieden. Ook bij de Capriles Kliniek zijn er specialistische artsen, maar de wet is ook niet van toepassing op hen. “Dit kan worden gezien als een schending van het beginsel van gelijkheid in deze zaak.”

Ook wisten de artsen dat een collega na het afronden van zijn/haar studie in Nederland begint met een minimumsalaris van 280.000 gulden , dat na drie jaar stijgt naar 360.000 euro en verder blijft stijgen.

“Wanneer de LNT wordt toegepast op Curaçaose artsen, worden hun aanvragen afgewezen en geven ze er de voorkeur aan om in Nederland te blijven voor meer financiële zekerheid”, aldus het ziekenhuis.

Deze situatie heeft dus gevolgen voor de zorg in het CMC, zegt het ziekenhuis. Specialistische artsen van buiten Curaçao zullen niet naar het eiland willen komen vanwege de LNT-wet. “Hierdoor ontstaan er langere wachtlijsten en wordt de zorg voor patiënten vertraagd.”