Alsnog twee vrije dagen voor ambtenaren

WILLEMSTAD – Ambtenaren krijgen alsnog twee vrije dagen erbij dit jaar. Zowel 24 als 31 december zullen volledige vrije dagen zijn.

Eerder maakte het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening bekend dat de ambtenaren halve dagen vrij zouden krijgen voor kerstavond en oudjaarsdag, maar dit is nu toch bijgesteld naar hele dagen. Dit besluit is genomen omdat de ambtenaren geen kerstbonus krijgen dit jaar, dat meldt minister Ornelio Martina van BPD in de Amigoe. Volgens Martina vindt het kabinet dat de ambtenaren deze vrije dagen verdienen.

