Ambar Ursulita Tovar gekroond tot ‘Miss Teen International Curaçao 2023’

WILLEMSTAD – Ambar Ursulita Tovar heeft zaterdagavond de titel van ‘Miss Teen International Curaçao 2023’ in de wacht gesleept. De verkiezing vond plaats in de balzaal van het Curaçao Marriott Beach Resort, met acht deelnemers die streden om de titel.

Het evenement werd georganiseerd door Curaçao International Crowned Queens, onder leiding van Gionel Virginie. De jongedames hebben deelgenomen aan diverse categorieën. Riona Epistola werd uitgeroepen tot Meest Fotogeniek, terwijl Tayshena Looman er met de titels Miss Social Media en Meest Elegant vandoor ging.

Ambar Ursulita Tovar, de uiteindelijke winnares, viel ook in andere categorieën in de prijzen: ze werd gekroond tot Miss Top Model en won de titel Meest Gedisciplineerd. Bovendien eindigde ze als eerste finalist in de Beste Projectcategorie.

Andere winnaressen waren Chantal Gouveia Martins als Miss Internet, Svenja Rosalina die het Beste Project won, en Anayschia Pinto Suares, die werd verkozen tot Miss Vriendschap.

In de uiteindelijke ronde behaalde Riona Epistola de vierde plaats. Tayshena Looman eindigde als derde en Svenja Rosalina werd tweede. De eerste finalist was Analyshia Pinto Suares, maar het was Ambar Ursulita Tovar die als ‘Miss Teen International Curaçao 2023’ uit de strijd kwam.