Ambassadeurs karnaval Curaçao ontvangen sleutels van Willemstad 

WILLEMSTAD – In een ceremoniële overhandiging die plaatsvond in Willemstad, hebben de ambassadeurs van het Carnaval 2024 de sleutels van de stad ontvangen.

Die zijn gemaakt door het creatieve team van 7.1 Experience onder leiding van Giovanni en Angelica Abath en symboliseren de start van de karnavalsfestiviteiten op Curaçao.

Met de overhandiging van de sleutels wordt officieel het startsein gegeven voor het Carnaval 2024. Zij symboliseren de overdracht van de controle over de stad aan de carnavalsvierders voor de duur van het feest.

Het overhandigen van de sleutels is een traditie die in veel culturen en landen voorkomt waar carnaval gevierd wordt. Het staat voor het tijdelijk overgeven van de stad aan de feestvreugde, waarbij de normale dagelijkse regels en routines even plaatsmaken voor de uitzonderlijke en feestelijke atmosfeer van carnaval.