Ambitieuze Odile van Aanholt in training voor Olympische Spelen 2024

WILLEMSTAD – De van Curaçaose afkomstige Odile van Aanholt is volop in training voor de komende Olympische Spelen. Van Aanholt, die onder de Nederlandse vlag vaart, is ambitieus. Niet alleen wil zij tijdens de spelen een medaille pakken. Ook wil zij mee doen aan de America’s cup voor dames later dit jaar. Daarna is het tijd voor rust. Van Aanholt laat weten: ,,Ik wil graag daarna een break pakken op Curaçao en iets terugdoen voor het eiland waar het allemaal begon”.

Door: Hans Hofstra

,,Tot het EK van afgelopen jaar, zijn mijn bemanning Annette Duetz en ik nog nooit buiten de top-2 gevaren. Dit jaar gaan wij op de Spelen voor een medaille”, aldus stuurvrouw Odile van Aanholt die in Spanje in voorbereiding is voor het WK 49’er. Dit WK wordt van 4 tot en met 10 maart in Lanzarote gezeild. Van Aanholt zal op dit WK haar titel weer terug willen pakken, nadat zij deze in 2023 verloor.

Van een succesvol koppel kan gesproken worden. Van Aanholt en Duetz pakten de afgelopen jaren vele prijzen. In 2021 (met Elise de Ruijter) en 2022 won van Aanholt de gouden medaille op het WK. In 2023 pakten zij zilver. Volgens van Aanholt had dit ‘verlies van goud’ te maken met een blessure die Duetz toen aan haar knie had: ,,Annette scheurde haar binnenste kruisband af. Dat we dat WK alsnog tweede werden, daar was ik supertrots op. Na haar blessure hebben we als duo rust gepakt. De knie van Annette moest namelijk herstellen. Tijdens het EK in 2023 later dat jaar werden we dan ook zevende. Erg? Nee, eigenlijk niet. We hadden samen maar vijf dagen voor dit toernooi kunnen trainen. Wel was het een goede wake-up call voor ons richting de Spelen van 2024. We zijn er nog niet”.

Ambitieuze van Aanholt

Omdat van Aanholt en Duetz zilver pakten tijdens dit WK plaatsen de dames zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen. Een prachtig succes. Toch zal dit niet het enige grote evenement zijn waar zij komend jaar is te zien. Op het WK in maart in Lanzarote en ook de America’s cup gaat zij het maximale uit zichzelf halen: ,,Afgelopen weken zijn Annette en ik veel bezig geweest met trainen. In bepaalde ‘basics’, wilden we beter worden. Ook zijn we het Olympische materiaal aan het testen. Naast het zeilen in de 49’er, zit ik ook veel in een simulator. Deze simulator is ingericht om later dit jaar in oktober de America’s cup in Barcelona te gaan zeilen. Die boten kunnen tot wel 100km/uur halen. Tijdens deze America’s cup ben ik ook stuurvrouw”.

Geen vlag van Curaçao op de Spelen

Van Aanholt zal tijdens de Spelen voor Nederland moeten varen. De zeilster werd geboren en getogen in Curaçao. Toch is zij onderdeel van Team NL. Voor van Aanholt is het geen groot probleem. Zij zag de kans om voor Nederland uit te komen, ook een mogelijkheid om haar carrière een boost te geven ,,Ik weet alleen niet of jullie tijdens de Spelen iets terug gaan zien van Curaçao”, aldus van Aanholt. ,,Ik heb nu wel een sleutelhanger van Curaçao, maar op mijn boot zal alleen de Nederlandse vlag staan. De regels op de Spelen zijn heel strikt. Trots ben ik wel dat ik als mens de kans heb gekregen om op Curaçao te leren zeilen. Omdat er minder geld en mogelijkheden waren, heb ik de keuze gemaakt om voor het Nederlandse team te gaan varen. Op de Spelen zien jullie sowieso veel Curaçaose vrolijkheid. Die neem ik wel mee”.

Zeil les geven op Curaçao

Dat van Aanholt nog steeds een ‘zwak’ heeft voor het eiland waar zij werd geboren, blijkt wel uit het feit dat ze dit jaar nog een aantal keren terugkomt. ,,Mijn zus gaat in april trouwen. Daarvoor kom ik terug”, aldus van Aanholt. ,,En ook na de Spelen wil ik graag een break. Ik mis Curaçao namelijk heel erg. Gemerkt heb ik dat in drukke periodes ik mezelf kan opladen op mijn eigen eiland. Curaçao geeft me een vrij gevoel. Mensen zijn hier lief voor elkaar. Als ik dan weer op het eiland dan ben, ga ik ook iets terugdoen voor de zeilgemeenschap. Ik wil hier graag zeilles of presentaties aan zeilers gaan geven. Dit wil ik doen op de zeilschool die mijn vader Cor hier ooit heeft opgezet. Voordat ik terugkom, zal ik me eerst moeten gaan bewijzen. In augustus gaan jullie het zien. Hopelijk breng ik een medaille terug naar Curaçao”.