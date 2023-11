Ambtelijk contact Nederland Curaçao over dierenwelzijn na petitie

DEN HAAG – Naar aanleiding van de petitie ‘Stop het doden van honden en katten op Curaçao’ heeft er ambtelijk contact plaatsgevonden tussen Nederland en Curaçao. De Nederlandse minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Piet Adema, bevestigt dat dit overleg is gevoerd met het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur in Curaçao.

Het doel van dit contact was om opheldering te krijgen over de situatie rondom de zwerfhonden en -katten op het eiland, zoals aangekaart in de petitie. De uitkomsten van dit overleg tonen aan dat de Stichting Dierenbescherming Curaçao de geplande vangactie, die tot controverse leidde, niet heeft doorgezet.

Verder benadrukte het ministerie in Curaçao dat er goede samenwerkingen bestaan tussen de Veterinaire Dienst en lokale dierenwelzijnsorganisaties. Zij hebben tevens aangegeven dat euthanasie bij honden enkel als laatste redmiddel wordt ingezet, in gevallen waarin de dieren ernstig ziek zijn.

De minister heeft met deze informatie het verzoek van de Kamer ingevuld en benadrukt het belang van samenwerking en open dialoog in kwesties van dierenwelzijn, zowel nationaal als internationaal.