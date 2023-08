Ambtenaren vrij na wereldkampioenschap Curaçaose honkbalteam

WILLEMSTAD – De Raad van Ministers heeft gisteren besloten om het overheidspersoneel vandaag vanaf half twee ’s middags vrij te geven, zodat ze het Curaçaose Senior League Baseballteam kunnen verwelkomen. Zaterdag werden Curaçao wereldkampioen op de Senior Baseball World Series in het Amerikaanse stadje Easley, South Carolina, na een overtuigende overwinning van 14-1 op hun Amerikaanse tegenstanders uit New Jersey.

De werknemers in de publieke sector krijgen in de middaguren vrij van hun werk, zodat ze langs de route kunnen staan om de jongens te verwelkomen en te bedanken voor hun prestatie. Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Sithree van Heydoorn, roept ook alle ondernemers op Curaçao op om hun werknemers de gelegenheid te geven om deel te nemen aan de warme ontvangst voor de wereldkampioenen.

De jonge honkballers worden om 15:15 uur verwacht op Hato Airport, waar ze hun familie zullen ontmoeten en de pers te woord zullen staan. Vervolgens zullen ze op trailers met muziek van DJ’s langs de bekende carnavalsroute rijden, via Rooseveltweg, Plaza Hariri, Roodeweg, Breedestraat (Otrobanda) om te eindigen op het Brionplein. Op het Brionplein vinden van 18:00 tot 21:00 uur ceremonies plaats, met muziek van DJ’s en toespraken van ministers en trainers.

Kritiek bedrijfsleven

De Vereniging Bedrijfsleven Curaçao, VBC roept op tot bezinning over het gebruik van belastinggeld voor deze viering. Hoewel ze trots zijn op het team, zijn ze bezorgd over de economische situatie van het eiland en vrezen ze dat de economie nog steeds achterloopt vanwege de pandemie.

Het bedrijfsleven vindt het volgens de VBC lastig om aan het verzoek van de minister te voldoen, aangezien veel bedrijven nog steeds in economisch zwaar weer verkeren. Het is een punt van discussie, waarbij wordt afgevraagd of deze uitgaven met belastinggeld passend zijn in de huidige economische situatie.

Billy Jonckheer, voorzitter van de Kamer van Koophandel, vraagt zich af waarom de overheid de viering van de Senior League-kampioenen niet na werktijd of op zondag heeft georganiseerd. Hij vindt het verstandiger om bedrijven zelf te laten beslissen of ze eerder sluiten.

Jonckheer wijst op de economische verliezen door blackouts en de moeilijkheid voor bedrijven om te sluiten. Hij benadrukt dat bedrijven veel sportevenementen sponsoren en volledig achter de sport staan, maar het is aan elk bedrijf om te bepalen of hun werknemers naar de viering gaan.