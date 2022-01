Ambulance met spoed rijdt door na ongeluk

1 Delen

WILLEMSTAD – Een ambulance die gisteravond op de brug een ongeluk kreeg is doorgereden. De ziekenauto was met een patiënt aan boord met spoed op weg naar het CMC, toen het misging op de brug en hij in botsing kwam met een SUV.

De ambulance chauffeur besloot door te rijden naar het ziekenhuis in Otrobanda om zijn patiënt af te leveren bij de spoedeisende hulp. De chauffeur van de SUV reed achter de ambulance aan.

Forensys en de politie hebben vervolgens op het ziekenhuisterrein de schade afgewikkeld.

