American Airlines dagelijks van North Carolina naar Curaçao

American Airlines heeft het grootste winterschema ooit aangekondigd naar de Caraïben en Latijns-Amerika. De maatschappij besloot, onder andere, om de vluchten tussen Curaçao en Charlotte in North Carolina uit te breiden naar dagelijks. De maatschappij zet een Boeing 737 op de lijndienst, die vier uur in beslag neemt, zo meldt luchtvaartnieuws.nl.

Met twee nieuwe routes en uitgebreide frequenties op 21 routes verstevigt American, naar eigen zeggen, haar positie als de grootste luchtvaartmaatschappij die non-stop vliegt tussen de Verenigde Staten en Mexico, het Caribisch gebied en Latijns-Amerika.

In de winter van 2023 vliegt American Airlines meer dan 2.250 wekelijkse vluchten naar negentig bestemmingen in de regio, wat een toename van tien procent in stoelcapaciteit betekent ten opzichte van de winter van 2022.