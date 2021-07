American Airlines gaat in de winter vaker vliegen op Bonaire

KRALENDIJK – De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij American Airlines gaat vaker vliegen op Bonaire. Op dit moment is dat twee keer per week op woensdag en zaterdag.

Vanwege de hoge vraag voert American Airlines haar vluchten uit Miami op naar drie keer per week. De extra vlucht is op maandag. Er gaat gevlogen worden met een Boeing 737 die 44 stoelen meer heeft dan de nu gebruikte Airbus A319. In de winterperiode rond de kerst gaat American elke dag vliegen op Kralendijk.

Lees ook: