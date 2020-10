Willemstad – American Airlines hervat haar vluchtschema op Curaçao. Vanaf de eerste week van december wordt er weer gevlogen vanuit Miami op Hato.

De laatste commerciële vlucht tussen beide landen was op zondag 22 maart. Reizigers uit New York, New Jersey, Connecticut en Florida zijn welkom op Curaçao. Ze moeten een negatieve PCR-test tonen.

Reizigers uit andere staten moeten daarnaast specifieke toestemming vragen. Ook moeten ze akkoord gaan met een verplichte quarantaine van 14 dagen op eigen kosten.

Bekijk vluchten van American Airlines naar Curaçao

Lees meer over luchtvaart naar Curaçao

Lees ook: