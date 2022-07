Amerika: Aruba toont nog geen verbetering in strijd tegen mensenhandel

ORANJESTAD – De regering van Aruba levert weliswaar aanzienlijke inspanningen op in de strijd tegen mensenhandel, maar voldoet nog niet aan de minimumnormen voor de eliminatie van mensenhandel. Dat meldt de Amerikaanse overheid in haar zojuist verschenen Trafficking in Persons-report 2022.

Deze inspanningen omvatten het identificeren van meer slachtoffers, meer onderzoeken naar de handel in mensen en het geven van opleidingen voor officials.

Maar het niveau van de inspanningen blijft op een zelfde niveau staan als vorig jaar, er is geen vooruitgang te merken. Om die reden blijft Aruba op Tier-status 2-watch list staan, coronapandemie of niet, dat doet er niet aan af, aldus het rapport.

Zoals gemeld in de afgelopen vijf jaar, exploiteren mensenhandelaren binnenlands en buitenlandse slachtoffers in Aruba. Mensenhandelaren exploiteren Venezolaanse vrouwen in de sekshandel en buitenlandse mannen en vrouwen in dwangarbeid. Vooral in de dienstensector en de bouw. Venezolaanse vrouwen zijn vooral kwetsbaar voor de gedwongen seksindustrie. Maar ook gewone Arubaanse gezinnen buiten mensen die huishoudelijk werk doen uit, net als ondernemers. In de bouw, commerciële seks, maar ook in supermarkten worden Chinese mannen en vrouwen gedwongen te werken.

Proactief

Grootste verwijt is dat de overheid van Aruba teveel vertrouwt op meldingen van slachtoffers en niet zelf proactief op zoek gaat naar mensenhandelaren. Net als op Curaçao gooien Arubaanse opsporingsdiensten mensenhandel en migrantensmokkel op één hoop, waardoor de effectiviteit van vervolging en preventie belemmerd wordt en bescherming achterwege blijft.

De Verenigde Staten ziet Aruba in haar rapportage niet als een apart land, maar als onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden. De toekenning van een Tier status is daarom fictief. De beoordeling vindt plaats onder de assumptie dat Aruba een onafhankelijk land is. Dat is ook mogelijk omdat het koninkrijk geen belangrijke bijdrage levert aan de regering van Aruba in de strijd tegen mensenhandel.