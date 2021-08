23 Gedeeld

WILLEMSTAD – Amerika geeft Curaçao code rood. Dat betekent dat mensen geadviseerd worden om niet naar Curaçao te vliegen. Degenen die moeten reizen, dienen eerst volledig te worden gevaccineerd.

In totaal gaf het Centre for Disease Control in Amerika zestien bestemmingen code rood. Daaronder Martinique , Saint Barthélemy, Saint Martin en de Amerikaanse Maagdeneilanden. De stap is een zware, net nu trekt het vliegverkeer uit de Verenigde Staten naar Curaçao weer aan.



