Amerikaans Consulaat Curaçao en Islandpreneur organiseren conferentie economische empowerment van vrouwen Redactie 21-05-2024

WILLEMSTAD – Van 27 tot 29 juni komen vrouwelijke ondernemers uit het Caribisch deel van het Koninkrijk en de Verenigde Staten samen voor een conferentie genaamd Islandpreneur POWER Fest. Dit evenement vindt plaats in het Simpson Bay Beach Resort in Sint-Maarten.

Centraal in deze conferentie staat de erkenning van de cruciale rol die vrouwelijke ondernemers spelen bij het stimuleren van economische innovatie en duurzame groei. Deze top wordt ondersteund door het POWER-programma (Providing Opportunities for Women’s Economic Rise) van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Sinds de oprichting in 2019, heeft dit programma een belangrijke rol gespeeld in het benutten van diplomatieke en private sector middelen om de toegang van vrouwen tot essentiële vaardigheden en netwerken te verbeteren.

Deelnemers krijgen implementeerbare strategieën om hun bedrijf uit te breiden naar andere markten in de regio, inclusief het Caribisch deel van het Koninkrijk en de VS. Onder het thema Global Access Granted bieden experts uit de regio concrete strategieën voor vrouwelijke ondernemers om toegang te krijgen tot financiering, technologie, netwerken, markten en de digitale economie om hun groei te versnellen.

Een kernonderdeel van de conferentie is het faciliteren van zakelijke matching, het versterken van buitenlandse handel en het openen van nieuwe marktkansen. Als gevolg hiervan is deze conferentie alleen toegankelijk op basis van aanmelding en zijn er geen registratiekosten. Ongeveer veertig deelnemers worden geselecteerd om deel te nemen. Aanmeldingen zijn nu open tot 31 mei. Geselecteerde deelnemers worden in de eerste week van juni op de hoogte gebracht of ze zijn geselecteerd.