Amerikaans Consulaat toont interesse in landhuis Sorsaka

WILLEMSTAD. – Het Amerikaanse consulaat heeft interesse getoond in Landhuis Sorsaka om hun activiteiten daar tijdelijk onder te brengen, terwijl ze bezig zijn met de bouw van hun nieuwe gebouw in Ser’i Ararat. Dat meldt de website van de Èxtra.

Op 15 februari hebben Domeinbeheer en het Amerikaanse consulaat de staat van Landhuis Sorsaka beoordeeld. Op basis hiervan heeft Domeinbeheer een globale schatting gegeven van de renovatiekosten, die ongeveer drie miljoen gulden bedragen.

Voor Curaçao zou verhuur een mooie win-win situatie opleveren. Een renovatie van Landhuis Sorsaka zou bekostigd kunnen worden door verkoop van het bijbehorende terrein aan het Amerikaanse consulaat.

Als het consulaat het gebouw wil gebruiken en renoveren, dan verdisconteert de regering de huur die de Amerikanen aan de regering moeten betalen wanneer ze Sorsacka gebruiken. Wanneer het consulaat uiteindelijk weer verhuist, blijft Curaçao achter met een gerenoveerd gebouw zonder dat het veel kosten heeft veroorzaakt.

Landhuis

De laatste bewoner, oud-gezaghebber Liza Dindial vertrok in 2010 en sindsdien staat het leeg.

Plannen van voormalig minister-president Gerrit Schotte om Sorsacka te promoveren tot ambtswoning van de premier gingen niet door.

In 2012 lag er al een besluit van de regering om het historische gebouw te verkopen, maar tot verkoop is het nooit gekomen. De Plantage Sorsaka is één van de oudste plantages van Curaçao en stamt van voor 1725.