Amerikaanse 'Doomsday Plane' maakt tussenstop op Curaçao Dick Drayer 18-11-2024

Foto: Larry Every

WILLEMSTAD – Een bijzonder militair vliegtuig, de E-4B Doomsday Plane van de Amerikaanse luchtmacht, landde donderdag op Curaçao. Het toestel, dat dient als vliegende commandopost bij een mogelijke crisissituatie, bracht een tussenstop door op Hato International Airport vanwege veiligheidsredenen. Of Joe Biden in het toestel zat is niet bekend, wel dat de Amerikaanse president in Peru aanwezig was voor de APEC-top in Lima.

De E-4B, een gemilitariseerde versie van de Boeing 747-200, wordt ingezet als een geavanceerd commandocentrum dat operaties kan coördineren in extreme noodsituaties, waaronder nucleaire crises. Het toestel vertrok zondagmiddag vanaf Curaçao naar een onbekende bestemming. Het is zeldzaam dat dit type vliegtuig in het Caribisch gebied wordt gesignaleerd, wat de tussenstop op Curaçao bijzonder maakte.

President Biden ontmoette zondag de Chinese president Xi Jinping tijdens de APEC-top in Lima. De gesprekken, gericht op het verminderen van spanningen tussen de twee grootmachten, gingen over onderwerpen zoals kunstmatige intelligentie, handelsbeleid, Taiwan en de oorlog in Oekraïne. Biden benadrukte de noodzaak om competitie op een verantwoorde manier te beheren en riep op tot meer samenwerking.

De komst van de E-4B naar Curaçao illustreert de strategische rol die het eiland kan spelen in de logistiek en veiligheid van de Verenigde Staten in de regio. Daarnaast wijst de APEC-top op de groeiende geopolitieke dynamiek in Latijns-Amerika, waar zowel de VS als China naar invloed streven.

