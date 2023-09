Amerikaanse rechtszaak tegen Joran van der Sloot uitgesteld

BIRMINGHAM – Een federale rechter heeft ingestemd met het uitstellen van de rechtszaak tegen de Arubaan Joran van der Sloot tot later dit jaar. Daarmee krijgt zijn verdediging meer tijd om de afpersingszaak voor te bereiden. Dit besloot de rechter in de zitting gisterochtend.

De Amerikaanse autoriteiten beschuldigen Van der Sloot ervan te hebben geprobeerd geld af te persen van de familie van Natalee Holloway, de Amerikaanse vrouw die in 2005 op Aruba verdween en waarbij Van der Sloot betrokken was.

Komende maandag, 18 september was de zitting origineel gepland, nu wordt dat 4 december.

Van der Sloot bevindt zich momenteel in de Verenigde Staten na uitlevering door Peru in juli van dit jaar. Als de afpersingszaak is afgerond, moet hij terugkeren naar Peru om zijn gevangenisstraf uit te zitten voor de moord op de Peruaanse Stephany Flores in 2010.