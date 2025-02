Politie en Justitie Amerikaanse toerist verdrinkt bij Kokomo Beach Redactie 12-02-2025 - 1 minuten leestijd

Foto: Bea Moedt

WILLEMSTAD – Een 73-jarige Amerikaanse toerist is gistermiddag verdronken tijdens het snorkelen op Kokomo Beach op Curaçao. De man, Jerry Mills Hill, geboren op 11 september 1951 in de Verenigde Staten, werd door de kustwacht uit het water gehaald, maar pogingen tot reanimatie mochten niet baten.

De man was samen met zijn dochter gaan snorkelen in de wateren bij Kokomo Beach. Zij keerde veilig terug naar de kust, maar haar vader was niet meer bij haar. Direct werd een zoekactie gestart, waarbij ook een helikopter werd ingezet.

Enkele uren later werd de man in zee gelokaliseerd en door de hulpdiensten uit het water gehaald. Medisch personeel probeerde hem te reanimeren, maar zonder succes. De politiearts stelde ter plaatse zijn overlijden vast.

