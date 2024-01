Amerikaanse toerist verdrinkt op Klein Curaçao

KLEIN CURAÇAO – Een Amerikaanse toerist werd gisterochtend bewusteloos aangetroffen in het water bij Klein Curaçao. Ondanks de inspanningen van omstanders en de snel gearriveerde Kustwacht, is de man overleden.

Het Maritime Operatie Centrum van de Kustwacht Caribisch Gebied ontving in de vroege ochtenduren een noodoproep voor medische assistentie. Volgens ooggetuigen werd de toerist bewusteloos in het water gevonden. Familie en omstanders haalden hem snel uit het water en begonnen met reanimatieprocedures in afwachting van hulp.

De Kustwacht stuurde een helikopter naar de locatie. Ook tijdens de terugvlucht naar Hato werden meerdere pogingen tot reanimatie ondernomen.

De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de exacte omstandigheden van het incident. De Kustwacht roept watersporters en zwemmers op tot extra waakzaamheid en voorzichtigheid bij activiteiten in en rond het water.