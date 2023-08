Amerikaanse USS New York gebouwd met WTC staal bezoekt Curaçao

WILLEMSTAD – Het Amerikaanse schip, The USS New York (LPD 21) doet Curaçao deze dagen aan en ligt aangemeerd ligt bij de Megapier. Het schip is bijzonder, want het is gemaakt met historisch staal, zo meldt het Amerikaanse Consulaat.

The USS New York is gebouwd met staal van het World Trade Center in New York. Terroristen vielen op 11 september 2001 het World Trade Center aan en vernietigden het. Duizenden mensen verloren hun leven.

Ter herdenking van iedereen die op 9/11 hun leven verloor, gebruikte Amerika staal van het World Trade Center gebouw om het nieuwe schip te bouwen. Het schip heeft als motto Never Forget, nooit vergeten. In totaal werd er 7.500 kilo staal van het WTC in New York gebruikt.

De Amerikaanse consul Margaret Bond bezocht The USS New York en bedankte de bemanningsleden van het schip voor hun bezoek en hun werk.