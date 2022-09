Amerikanen kijken bezorgd naar de tropische depressie, die waarschijnlijk Hermine gaat heten, maar eerst moet die langs Curaçao, Bonaire en Aruba

MIAMI – Orkaan Fiona is de sterkste orkaan van het Atlantische seizoen, en nu laten voorspellingsmodellen zien dat een zich ontwikkelende storm volgende week een monsterlijke bedreiging kan worden voor de Amerikaanse Golfkust. Maar eerst moet het systeem nog langs Aruba, Curaçao en Bonaire. Waarschijnlijk vrijdag al.

Een gebied van ongeorganiseerde activiteit even ten oosten van de Caribische Zee zal waarschijnlijk de volgende tropische storm worden – Hermine genaamd – in de komende dagen, misschien zelfs de komende uren, volgens het National Hurricane Center.

Hurricane hunter

Los van deze ontwikkeling, wordt verwacht dat zware regenval het noordwesten zal treffen van Venezuela, het noordoosten van Colombia en de drie ABC-eilanden later deze week. Een verkenningsvliegtuig van de Air Force Reserve is gepland om het systeem vanavond te onderzoeken, meldt het National Hurricane Centre in Miami.

Dit kleine cluster van stormen heeft de aandacht van meteorologen omdat zowel Amerikaanse als Europese voorspellingsmodellen consequent hebben laten zien dat ze zich ontwikkelen tot een tropisch systeem en de Golf van Mexico binnenkomen.

“Het feit dat bijna elk computermodel dit ontwikkelt tot een westwaarts bewegende orkaan is absoluut zorgwekkend”, zegt CNN-meteoroloog Chad Myers.

Er is een kans van 70 procent dat het systeem binnen 48 uur een tropische depressie wordt, en er is een kans van 90% op ontwikkeling binnen de komende vijf dagen, zegt het orkaancentrum. Dus ontwikkeling is waarschijnlijk – maar waar het naartoe gaat, staat nog enigszins ter discussie.

beeld: CNN

“Nou, er is nu veel onzekerheid”, vertelt Maria Torres, woordvoerder van het orkaancentrum, aan CNN. “Maar ja, het is iets dat we in de gaten houden en dat we nauwlettend in de gaten houden als we het weekend en begin volgende week ingaan.”

In de komende dagen zal de storing naar verwachting west-noordwestwaarts bewegen over de zuidelijke eilanden – aan de oostelijke rand van het Caribisch gebied – en dan later in de week in de richting van de centrale Caribische Zee, zegt het orkaancentrum.

Orkaan

Eind volgende week laten beide modellen zien dat de storm de Golf van Mexico binnenkomt. Het Amerikaanse model toont de storm als een grote en mogelijk grote orkaan. Het laat zien dat het op 30 september aan land komt in de Panhandle van Florida.

Het Europese model heeft het zuidelijke deel van Florida een dag eerder bereikt, maar als een veel kleinere maar bijna net zo intense storm. Als het stormsysteem de Golf bereikt, zoals de voorspellingsmodellen zeggen, zijn de omstandigheden rijp voor ontwikkeling.

“Het water is extreem warm en de atmosfeer is zeer bevorderlijk voor een snelle ontwikkeling,” zegt Myers.

De omstandigheden in de Golf van Mexico zijn gunstig voor het versterken van het systeem , en het zal dat zeer snel doen, vertelt Torres aan CNN. Het was een langzame start van wat werd voorspeld als een bovengemiddeld orkaanseizoen.

Wakker

Slechts één storm is aan land gekomen op Amerikaans grondgebied en geen enkele orkaan heeft de aangrenzende Verenigde Staten aan land gebracht of bedreigd. Nu, een week na het hoogtepunt van het orkaanseizoen, lijken de tropen wakker te zijn geworden, en voorspellers zijn bezorgd dat mensen hun waakzaamheid hebben laten verslappen.

Vier keer per dag spuwen het Amerikaanse voorspellingsmodel en het Europese model een geactualiseerde voorspelling uit. En na elke run zullen meteorologen tweeten wat ze denken dat er zal gebeuren.

Wat er ook gebeurt, als je in het Caribisch gebied, Florida en andere staten langs de Golfkust woont, let dan goed op en kijk wat het National Hurricane Center zegt zodra de storm sterk genoeg is om te worden genoemd.

Het spoor dat het op dat moment uitgeeft, zal een steeds betere indicatie geven van wat er waarschijnlijk gaat gebeuren.