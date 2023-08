Amerikanen waarschuwen voor boven-normaal orkaanseizoen door stijgende zeetemperaturen

MIAMI – Het Atlantische orkaanseizoen van 2023 zal naar verwachting veel heftiger zijn dan normaal, zo waarschuwt het Climate Prediction Center van de National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA. Dit komt door uitzonderlijk hoge zeetemperaturen in de Atlantische Oceaan.

Wetenschappers van NOAA hebben hun eerdere voorspelling van “bijna-normale” activiteit aangepast naar “boven-normale” activiteit voor het huidige orkaanseizoen. De warme Atlantische zeewatertemperaturen compenseren naar verwachting de vaak belemmerende atmosferische omstandigheden die gepaard gaan met de aanhoudende El Niño-gebeurtenis.

El Niño

El Niño is een klimatologisch fenomeen dat wordt gekenmerkt door abnormaal warme zeewateroppervlakken in het centrale en oostelijke deel van de tropische Stille Oceaan. Dit fenomeen heeft wereldwijde invloed op het weerpatroon en kan ook van invloed zijn op de ontwikkeling van tropische cyclonen, waaronder orkanen.

Hoewel El Niño vaak de neiging heeft om de ontwikkeling van orkanen te belemmeren, zijn er gevallen geweest waarin El Niño geen significant effect had op het orkaanseizoen.

Volgens NOAA’s Matthew Rosencrans, hoofdvoorspeller van het orkaanseizoen, zijn de belangrijkste klimaatfactoren voor dit seizoen de aanhoudende El Niño en de warme fase van de Atlantische Multi-Decadal Oscillation, evenals de recordwarme Atlantische zeewatertemperaturen.

Hoewel El Niño meestal de activiteit van tropische cyclonen beperkt, zijn de beperkende omstandigheden dit seizoen traag ontwikkeld en mogelijk afwezig gedurende een groot deel van de rest van het orkaanseizoen.

Nieuwe verwachting

De kans op een boven-normaal Atlantisch orkaanseizoen is verhoogd naar zestig procent, ten opzichte van de eerdere voorspelling van dertig procent in mei. De kans op bijna-normale activiteit is afgenomen naar 25 procent, terwijl de kans op een “onder-normaal” seizoen op vijftien procent wordt geschat.

Deze update voorspelt 14-21 genoemde stormen, waarvan 6-11 orkanen kunnen worden en 2-5 daarvan mogelijk zware orkanen worden. Deze voorspelling heeft een betrouwbaarheid van zeventig procent en omvat al de stormen die tot nu toe dit seizoen zijn ontstaan.

Dit jaar begon het orkaanseizoen vroeg met vijf stormen die minstens tropische stormsterkte bereikten, waarvan er al één een orkaan werd. Een gemiddeld orkaanseizoen produceert veertien stormen, waarvan zeven orkanen, inclusief drie zware orkanen.