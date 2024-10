Nieuws Curaçao Amnesty International: Aruba schendt mensenrechten bij opvang Venezolanen Dick Drayer 01-10-2024 - 2 minuten leestijd

AMSTERDAM – Aruba voldoet niet aan de internationale mensenrechtennormen bij de opvang van Venezolaanse vluchtelingen. Dit concludeert Amnesty International in een nieuw rapport, waarin zorgen worden geuit over de manier waarop migranten op het eiland worden behandeld. Volgens Dagmaar van Oudshoorn, directeur van Amnesty International Nederland, worden veel migranten direct opgesloten zodra zij irregulier het land binnenkomen. “Er zijn andere mogelijkheden dan opsluiting, zoals een meldplicht. Toch worden mensen nu vastgezet zonder goede reden,” zegt Van Oudshoorn.

Het rapport van Amnesty International, gebaseerd op jaren van onderzoek op Aruba, schetst een zorgwekkend beeld. Een groot deel van de Venezolaanse migranten heeft geen toegang tot basisvoorzieningen zoals medische zorg en werkt vaak in het informele circuit, wat het risico op uitbuiting vergroot. Van Oudshoorn: “De zorg in de detentiecentra is ondermaats; er is nauwelijks toegang tot artsen en de hygiënische omstandigheden zijn slecht.”

Naast problemen met de opvang van Venezolanen, mist het eiland volgens Amnesty essentiële voorlichting over de rechten van migranten. “Basale informatie in de eigen taal van de mensen ontbreekt, en er is geen goede begeleiding tijdens de asielprocedures,” stelt Van Oudshoorn. Ook gendergerelateerd geweld is een groot probleem, waarbij vrouwen vaak geen aangifte durven doen uit angst voor arrestatie.

Nederlandse betrokkenheid

Aruba is onderdeel van het Koninkrijk der Nederlanden, en Nederland speelt een belangrijke rol in de financiering van de opvang en detentie van migranten op het eiland. Uit openbare documenten blijkt dat Nederland ook deportatievluchten financiert, wat volgens Amnesty problematisch is. “Hiermee schendt Nederland mogelijk het principe van non-refoulement, waarbij mensen niet mogen worden uitgezet naar een onveilige situatie,” aldus Van Oudshoorn.

Hoewel Aruba een zelfstandig land is binnen het Koninkrijk, ligt de verantwoordelijkheid voor het naleven van de mensenrechtenverdragen ook bij Nederland. Amnesty roept het Koninkrijk der Nederlanden op om zich te houden aan de internationale afspraken die het heeft ondertekend. “Zowel Aruba als Nederland moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zorgen voor betere naleving van de mensenrechten,” benadrukt Van Oudshoorn.

Amnesty International hoopt met dit rapport het gesprek met de Arubaanse autoriteiten aan te gaan om verbeteringen in het migratiebeleid te realiseren. “Het is essentieel dat er snel actie wordt ondernomen om de omstandigheden voor Venezolaanse vluchtelingen op Aruba te verbeteren,” besluit Van Oudshoorn.

0