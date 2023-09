Amnesty International praat met parlement van Curaçao over Vluchtelingensituatie

WILLEMSTAD – De vaste commissie voor Justitie van het Parlement van Curaçao heeft gisteren overleg gevoerd met een delegatie van Amnesty International. De discussie richtte zich op de situatie van vluchtelingen op het eiland. Beide partijen wisselden ideeën uit over hoe de mensenrechten van deze vluchtelingen beter kunnen worden gewaarborgd.

Rapport

Zoals bekend publiceerde Amnesty International op 7 februari van dit jaar een voortgangsrapport over Curaçao met de titel ‘Weinig vooruitgang in de bescherming van Venezolanen’. De mensenrechtenorganisatie is deze week op werkbezoek om de situatie op het eiland te monitoren en bezocht ook Aruba.

Amnesty nam zelf het initiatief om het overleg met het Parlement aan te gaan, om zo een beter beeld te krijgen van hoe de parlementariërs tegenover dit onderwerp staan. Het overleg dient als een belangrijke stap in de dialoog over het beschermen van vluchtelingen en het garanderen van hun mensenrechten op Curaçao.