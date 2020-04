Amnesty roept Curaçao op om vreemdelingen vrij te laten

1 Delen

Amnesty International roept de Curaçaose regering op om Venezolanen in vreemdelingendetentie vrij te laten. De organisatie zegt niet te weten hoeveel er momenteel vastzitten.



De mensen in detentie hebben volgens Amnesty geen middelen om zichzelf te beschermen tegen het virus. Afstand houden is geen optie in de barakken en ook andere voorzorgsmaatregelen zijn niet uitvoerbaar.