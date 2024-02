Amok makende passagier TUI-vlucht geen NLS’er

PONTA DELGADA – De 36-jarige man, geïdentificeerd als J.H., die voor aanzienlijke onrust zorgde op TUI-vlucht OR 703 is geen lid van de NLS uit Koraal Specht. Dat beweerde hij wel en volgens de Èxtra deed hij dat in een staat van woede. J.H., zo meldt de ochtendkrant komt oorspronkelijk uit Sta. Rosa en is woonachtig in Amsterdam, niet op Curaçao.

Zijn bedreigingen na de start van de vlucht en intimidaties aan het adres van medepassagiers en het in gevaar brengen van iedereen aan boord hebben ertoe geleid dat het TUI-toestel moest uitwijken naar de Azoren, waar J.H. werd overgedragen aan de autoriteiten.

Volgens getuigen heeft J.H., mogelijk onder invloed van alcohol of drugs, zich zeer ongepast gedragen tijdens de vlucht, niet alleen door passagiers, met name Nederlanders, te bedreigen en te intimideren, maar ook door ongewenste fysieke avances te maken naar het cabinepersoneel. Dankzij het kordate optreden van de bemanning en enkele passagiers, die voorkwamen dat hij de cockpit binnendrong, is een mogelijke catastrofe afgewend.

Momenteel wordt J.H. vastgehouden op de Azoren, onderworpen aan de Portugese wetgeving. Het is nog onduidelijk of hij zal worden berecht onder Nederlandse, Portugese of internationale luchtvaartwetten, die specifiek gericht zijn op terrorisme.